تفاصيل جديدة في وفاة الرئيس المصري السابق مرسي داخل قفص الإتهام والنيابة توضح

كشف شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والذي توفى اليوم الإثنين عقب إصابته بنوبة إغماء في المحكمة فارق على اثرها الحياة، فيما أعلنت النيابة العامة المصرية، أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي توفى داخل قفص الاتهام مغشيا عليه، و تم نقله للمستشفى على الفور.

وقال شهود العيان من الذين شاركوا وحضروا جلسة محاكمة مرسي لوسائل إعلام مصرية أن مرسي كان يحاكم اليوم الإثنين في قضية التخابر ،وطلب من القاضي الكلمة والخروج من القفص مشيرين إلى أن القاضي سمح له بالحديث ،وبعدها تحدث مرسي عن شخصه وتفاصيل خاصة بكونه كان رئيسا البلاد، وبدت عليه العصبية الشديدة والانفعال.

وأضافوا أن القاضي وجميع الحاضرين في المحكمة فوجئوا بسقوط مرسي مغشيا عليه، وعلى الفور تم استدعاء الطاقم الطبي للمحكمة، حيث قام الأطباء بفحصه واكتشفوا وفاته، ليخبروا القاضي بوفاته.

وقال شهود العيان إن المحكمة أمرت بنقل الجثمان للمستشفى، فيما سيصدر النائب العام المصري بيانا بتفاصيل وملابسات الواقعة.

وقالت النيابة المصرية في بيانها أن التقرير الطبي أشار إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفي.

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ونوهت أنها تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة وقفص المتهمين.

وأمر النائب العام المصري بالتحفظ على الملف الطبي للرئيس الأسبق المتوفي، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.

في سياق متصل أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية حالة الطوارئ القصوى، تحسبًا لأية أعمال عنف أو شغب بعد إعلان وفاة مرسي، حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية والهامة ونشر آلاف الدوريات الثابتة ، وتكثيف التواجد الأمني.

وكان التليفزيون المصري قد أعلن وفاة الرئيس السابق والمعزول محمد مرسي خلال محاكمته في قضية التخابر مع حماس اليوم الإثنين ،عقب إصابته بنوبة إغماء اثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته.