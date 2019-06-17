رئيس المجلس العسكري يعود للبلاد قادماً من تشاد

عاد إلى البلاد مساء الإثنين الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد زيارة قصيرة لتشاد. بينما أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي دعمه لجهود المجلس للتوافق بالسودان، متعهداً بالعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مواقف السودان واستقراره .

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية عبدالمنعم عثمان البيتي إن البرهان عقد جولة مباحثات مطولة مع الرئيس التشادي إدريس ديبي تناولت مجمل الأوضاع في الإقليم والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مبيناً أن الجانبين أكدا على خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف البيتي أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قدم تنويراً للرئيس ديبي حول تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين القوى السياسية، موضحاً أن الرئيس التشادي أكد دعمه لهذه الجهود متعهداً بالعمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مواقف السودان واستقراره .

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية إن الجانبان أشادا بتجربة القوات المشتركة السودانية التشادية على الحدود بينهما ودورها الهام في تأمين حركة المواطنين بين البلدين وتسهيل الحركة التجارية والاقتصادية بينهما.