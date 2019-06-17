المبعوث الأثيوبي يغادر إلى اديس أبابا غاضبًا من المجلس العسكري لعدم التزامه باتفاق وقف التصعيد الإعلامي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة أن المبعوث الأثيوبي السفير محمود درير غادر الخرطوم إلى اديس أبابا أمس الأحد لإجراء مشاورات مع رئيس وزراء بلاده أبي أحمد على أن يعود إلى البلاد خلال الأيام القادمة .

وأكدت ذات المصادر أن المبعوث الأثيوبي غادر غاضبًا من المجلس العسكري لعدم التزامه باتفاق وقف التصعيد الإعلامي وأضافت المصادر ” كان هنالك اتفاق بعدم التصعيد الإعلامي وقد التزمت قوى الحرية و التغيير لكن المجلس العسكري لم يلتزم”.

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و أضافت المصادر أن درير سيبلغ رئيس الوزراء أبي أحمد بآخر ما تم التباحث حوله مع الفرقاء السودانيين إلى جانب إبلاغه بعدم رغبتهم لنقل العملية التفاوضية إلى أديس أبابا.

جريدة التيار