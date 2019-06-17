اتحاد الكرة يصدر برمجة نهائية لمسابقة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر اتحاد كرة القدم البرنامج النهائي لمسابقة الدوري الممتاز، بقسميه النخبة والتحدي، وستلعب الفرق في قسمي الممتاز، دورياً من دور واحد، وسيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للعب بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بينما سيهبط فريق واحد من قسم التحدي.

وسينطلق الدوري بأربع مباريات للقسمين، في اليوم الواحد. حيث سيبدأ النخبة المباريات يوم الخميس 20 يونيو، وستلعب جميع مبارياته بملاعب العاصمة الخرطوم.

وفي يوم 21 يونيو، ينطلق دوري التحدي بأربع مدن، هي: كوستي ورَبَك وكِنانة والجزيرة أبَا.

وستنتهي المباريات يوم 6 يوليو المقبل، كما تم تحديد يومي 14 و18 يوليو لمباراتي الملحق، بين صاحب الترتيب الثامن من التحدي، وثالث البطولة المشتركة المؤهلة للممتاز.

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وجاءت مباريات الأسبوع الأول من دوري النخبة، على النحو التالي:

الهلال مع الخرطوم الوطني، ويستضيف المريخ في أمدرمان الشرطة القضارف، ويحل المريخ الفاشر ضيفاً على الأهلي شندي، ويتواجه الأهلي الأبيض وحي الوادي نيالا بدار الرياضة أمدرمان.

ومن ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة تحديد فترة التعاقدات الصيفية، وتحديد روزنامة الموسم الجديد، ومراجعة الميزانية وإبداء ملاحظات على تقرير المراجع العام عليها، مع تحديد جمعية عمومية لإجازتها.

وسيجيز مجلس الاتحاد السوداني عدداً من اللوائح للموسم الجديد، مثل المالية، وغرفة فض النزاعات، والوسطاء، والانتخابات، وغيرها.