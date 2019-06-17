تدشين حملة (سودانوية ) للخروج من جامعة الدول العربية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دشن شباب الحملة السودانوية للخروج من جامعة الدول العربية في ظل ما وصفوها ضعف مواقفها حيال الأزمة الراهنة.
وقال الأمين العام للمبادرة واعد البدوي في تصريح خاص لـ(التيار) أن زيارة أمين الجامعة العربية أحمد أبوالغيط مستفزة للغاية خاصة وأن البيان الصادر عنها لم يدِن ؟أحداث القيادة العامة التي راح ضحيتها العشرات وأصيب المئات.
وتابع :” جامعة الدول العربية وقفت كمتفرج ودم السودانين يسيل في مقر اعتصام القيادة “، كما رأى أن تدخلات الجامعة لم ولن تخدم القضية السودانية في ظل مؤشرات واضحة تسهم في تعقيد المشهد السوداني ؟
وكشف واعد عن تدشين جملة توقيعات مليونية في (30) من يونيو الجاري والذي يتزامن مع ذكري انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير.
التيار
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