الاتحاد الأوروبي: التزامنا بالاتفاق النووي مع إيران بناء على تقارير موثوقة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الاتحاد الأوروبي، استمرار التزامه بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، مؤكدا حرصه على استفادة طهران من الآلية المالية الأوروبية، التي تجنبها العقوبات الأمريكية. قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بعد اجتماعات لمجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ: “التزامنا بالاتفاق النووي لم ولن يبنى على تصريحات، ولكن على تقارير نثق بها”. وأضافت: “حتى الآن التزمت إيران بالاتفاق كما شجعناها وكما وثقنا بها من الناحية التقنية”.
وأوضحت: “هدفنا أن يبقى الاتفاق مستمرا، وأن يستفيد الإيرانيون من الآلية الجديدة للمدفوعات المالية إنستيكس”.
سبوتنيك
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