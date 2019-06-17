د. بشير آدم رحمة: نحن كنا ضد اعتقال ياسر عرمان واتصلنا بالسلطات المختصة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي

شهدت الأيام الماضية ميلاد تحالف تنسيقية القوى الوطنية السياسية الذي ينشط فيه حزب المؤتمر الشعبي، وقدم التحالف الوليد مقترحات عدة لإحداث اختراق في الساحة السياسية. (الإنتباهة) جلست مع أبرز قيادات التحالف د. بشير آدم رحمة وقلبت معه عدة أوراق فخرجت بالتالي:> ماهي الكتل السياسية التي تقف وراء وثيقة تنسيقية القوى الوطنية السياسية؟< الوثيقة تحاورت عليها مجموعة أحزاب وحركات مسلحة شاركت في الحوار الوطني سابقا.> ما أبرز الأحزاب الموجودة في الوثيقة؟

< الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي ومجموعة احزاب اتفاقية الشرق ومجموعة احزاب اتفاقية الدوحة والحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات مع النظام في وقت سابق، بالاضافة لحركة النهضة والتغيير بقيادة د. غازي صلاح الدين ، ومجموعة تحالف 2020 وفي الواقع هي وثيقة تمثل كل القوى السياسية خارج تحالف إعلان الحرية والتغيير .>

ما الهدف من التنسيقية في الوقت الحالي؟

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< التنسيقية جاءت عقب فض اعتصام القيادة العامة ، ونحن ضد استخدام العنف و إزهاق الأرواح ولابد من تحقيق ، ومن يثبت تورطه في ازهاق الأرواح لابد ان يحاكم حسب القانون السوداني .

> ولكن لماذا ظهرت الوثيقة في الوقت الحالي؟< ظهرنا بعد حدوث انسداد بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري وإلغاء الاتفاق الموقع بينهم، وهو اتفاق على 95% من مطالب الحرية والتغيير ، لذلك قلنا ان هنالك انسدادا ولابد من فتح ثغرة حتى نجنب السودان الاحتراب والحرب الأهلية .> هل اتصلتم بقوى إعلان الحرية والتغيير قبل كتابة الوثيقة؟< نعم اتصلنا بهم .> بمن اتصلتم تحديداً؟< اتصلنا بكل مكونات الحرية والتغيير .> هل وافقوا على الوثيقة؟< في البداية أبدوا موافقة ولكن للاسف تراجعوا .> هل اتصلتم بتجمع المهنيين؟< نعم اتصلنا بمحمد يوسف احمد المصطفي ، بل اتصلنا بكل الموقعين على الحرية والتغيير مثل الحزب الشيوعي والبعث السوداني والبعث الأصل والناصري والامة القومي وكلهم ابدوا موافقة على الحضور ولكنهم لم يحضروا الاجتماع الاول الذي عقد بالمؤتمر الشعبي في اول أيام عيد الفطر المبارك.> ما تصور الوثيقة للمرحلة القادمة؟< قلنا يجب ان تكون الفترة الانتقالية لمدة عام ، اذا فشل الناس في التوافق على المجلس السيادي المدني يستمر المجلس العسكري طوال الفترة الانتقالية، على ان تقوم الانتخابات بعد نهاية فترة العام نزيهة وحرة وتشارك فيها كل القوى السياسية ، بعد تتكون جمعية تأسيسية تضع دستور السودان الدائم .> خلال الفترة الانتقالية كيف يتم تشكيل مجلس الوزراء؟< يجب ان يكون عدد الوزارات 21 وزارة فقط وحددنا اختصاصات الوزارات عبر الوثيقة واختصاصات المجلس السيادي .> ما رؤيتكم لتكوين المجلس السيادي الذي تسبب في الخلافات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري؟< يجب ان يتم (تطعيمه) بمدنيين وان تكون الاغلبية عسكرية والرئاسة عسكرية، كذلك تحدثنا عن حكم الولايات وقلنا يجب ان يتم اختيار الوالي بالتوافق اذا أمكن ، واذا فشلوا في التوافق على الولاة يتم اختيار الوالي من قبل المجلس العسكري والغاء مناصب المعتمدين وان تكون حكومة الولاية من خمسة وزراء .> نعود لاتصالكم بالحرية والتغيير، لماذا رفضوا تلبية دعوتكم؟< لانهم ليسوا على قلب رجل واحد ، مثلا اتصلنا بحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل تحديداً على محمد ضياء الدين منذ البداية رفضوا تلبية الحضور ولكن طلبوا مناقشة الدعوة ، اتصلنا بمحمد يوسف احمد المصطفى ايضاً في البداية انتقد الفكرة ولكنه طالب بإرسال الدعوة للتشاور مع بعض الأشخاص ، اتصلنا كذلك بالمؤتمر السوداني والشيوعي والامة ، بعدها اتصلوا علينا منهم من اعتذر لظروف خاصة وقبلنا اعتذارهم ، ومنهم من قال إننا لسنا على قلب رجل واحد وطالبوا بان لا نقول انهم ليسوا على قلب رجل واحد وصمتنا على ذلك ولم ننشره ، في الحقيقة اتضح انهم ليسوا على قلب رجل واحد وفضلنا تركهم .> ماذا قال السيد الصادق المهدي؟< كان الامام الصادق المهدي دعا في صلاة العيد للقاء جامع وهي نفس دعوتنا. > هل تباعدت الخطى بينكم والصادق المهدي ؟< مازال الصادق المهدي قريبا منا التقى به د. علي الحاج وناقش الوثيقة معه .> هل قدمتم الدعوة للمؤتمر الوطني؟< الثورة قامت بسبب(خرمجة) المؤتمر الوطني ولولا فساد وخرمجة المؤتمر الوطني لما قامت هذه الثورة ، اذا طبقوا مخرجات الحوار الوطني لأصبح الوضع مختلفا ، ولكنهم استخدموا تكتيكات ادت لقتل المخرجات ولم يكن المؤتمر الوطني صادقا امينا، ونحن سعداء جداً بإزاحة حكم عسكري فردي ، وبحسب معلوماتي فان البشير منذ 2015م أصبح يحكم منفرداً وليست له علاقة بالمؤتمر الوطني ، ولكن الخيبة انهم لم يقفوا ضده رغم أن قراراته كانت ضدهم وضد مصلحة السودان .> الحرية والتغيير ترى في تحالفكم أنكم تسعون لخطف حصاد الثورة الذي تعتبره ملكاً حصرياً لها؟< الثورة أتت نتاج عمل تراكمي، ومعظم مجموعات التنسيقية اشتركت في الثورة ، مثلاً حاملي السلاح الموقعين على اتفاقية الدوحة وابوجا قاموا من قبل بثورة مسلحة ، المؤتمر الشعبي منذ 1999م في حالة ثورة وظللنا اصدقاء للسجون وعضويتنا أول من استشهدوا في القربة وآخرهم استشهد في الخرطوم ،الثورة عمل تراكمي ليس من حق أي حزب ان يدعي انها ملك له ، ولولا انحياز القوات المسلحة لما نحجت الثورة والمجلس العسكري شريك أصيل في الثورة .> هل ناقشتم مع المجلس العسكري الوثيقة؟< استلمها بطريقة غير رسمية ، ولكن هي في الطريق اليهم بصورة رسمية ، قمنا بتمليك الوثيقة للسفارة البريطانية وسنقوم بتمليكها لكل السفارات التي لها اهتمام بالأوضاع في السودان ، وكذلك سنملكها للاتحاد الاوربي والوسيط الاثيوبي والسفارة السعودية والقطرية والمصرية والاماراتية، ونحن نريد ان نتفق مع الحرية والتغيير على وثيقة واحدة لتسليمها للمجلس العسكري الانتقالي ونخشى ان عدم اتفاق القوى السياسية يؤدي لاستبدال حكم عسكري بحكم عسكري آخر .> كيف تنظرون للوساطة الأثيوبية؟< اثيوبيا حريصة على استقرار السودان لان انفلات الأمن في السودان يلقي بظلال سالبة في اثيوبيا وافريقيا عامة تتأثر باي انفلات في السودان بالتالي الاستقرار في السودان مهم لأثيوبيا ولافريقيا ،حتى امريكا تدخلت خوفاً على مصالحها والسودان اذا حدث به انفلات امني ستتأثر دول الجوار كلها التي لها علاقات مع الغرب خاصة ان كل دول الجوار تعاني من صراعات مثل ليبيا وجنوب السودان وافريقيا الوسطى، واذا انفرط العقد في السودان فان اوربا ستكون ساحة للمهاجرين وبالتالي مهم وجود حكومة مركزية معترف بها دولياً ، نحن مع التدخلات الخارجية الحميدة بمعنى آخر ضد التدخل العسكري الخارجي وضد التدخل بالإغراءات المالية ، أي شخص أخذ مالاً يعتبر بائعاً للوطن .> هل توجد جهات سودانية استملت أموالاً خارجية؟< هنالك أحاديث في الاسافير غير موثقة ان جهات سودانية استملت اموالا خارجية ، من يأخذ المال كأنه باع وطنه .> نعود للوساطة الأثيوبية؟< هي وساطة حميدة ولكن للأسف السفير الاثيوبي بالخرطوم قال المفاوضات بين المجلس العسكري والحرية والتغيير ستبدأ من حيث انتهت، وهذا الامر نعتبره تدخلا في الشأن السوداني وليس من حقه أن يتحدث بهذه الطريقة.> بمعنى أنتم ضد بداية المفاوضات من حيث انتهت؟< نعم. يجب ان تبدأ من الصفر مع كل القوى السياسية وليس مع الحرية والتغيير فقط .> هل التقيتم بالوسيط الأثيوبي؟< نعم التقينا برئيس الوزراء الأثيوبي آبي احمد.> التقاكم كتنسيقية أم لقاءات حزبية منفردة؟< التقى بناً كتنسيقية سياسية ، تحدث مع وفدنا عن اهمية السودان واستقراره ، وطالبنا ان نكون جزءا من التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.> هل اتصلتم بالحركات المسلحة مثل حركة العدل والمساواة وتحرير السودان؟ < نعم اتصلنا بالحركات المسلحة بقيادة جبريل ابراهيم ومني اركو مناوي ، نحن كنا ضد اعتقال ياسر عرمان واتصلنا بالسلطات المختصة وطالبنا بالإفراج عنه ونحمد لهم انهم استجابوا واعتقال شخص أتى من اجل السلام والتفاوض غير مقبول .> كيف تنظرون لإبعاد عرمان للجنوب؟< لأنه حضر بوثيقة اضطرارية من جنوب السودان، والفرقتان التاسعة والعاشرة بالجيش الشعبي شمال لم تنفصلا عن جيش دولة الجنوب لذا أكرم بالابعاد لجنوب السودان ، ونحن لسنا مع أي الاعتقال ونطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين .> إبراهيم السنوسي قال أن لا علاقة بين اعتصام رابعة العدوية واعتصام القيادة العامة ، قال إن اعتصام السودان به بعض الممارسات السالبة كيف تنظر لهذا الحديث؟< منذ البداية نحن ضد فض الاعتصام بالقوة ، والرئيس السابق عمر البشير حينما أراد فض الاعتصام بالقوة ، جلس معه د. علي الحاج وقال له اذا أردتم فض الاعتصام بالقوة نحن كمؤتمر الشعبي سنذهب لميدان الاعتصام ما يجري لهم يجري علينا ، لذلك نحن ضد فض الاعتصام بالقوة وخطأ كبير ولذلك لابد من محاكمة من قام بهذا العمل، إراقة الدماء مسألة عظيمة نحن ضد إراقتها لأي سبب من الأسباب .> الشاهد في الأمر أن المؤتمر الشعبي أصبح يعاني من عطب في التفكير وقلة مبادراته بعد رحيل شيخ الترابي؟< المبادرة الحالية خرجت من مبادرة من المؤتمر الشعبي ودعينا كل القوى السياسية ، كلما يحدث انسداد في الافق السياسي السوداني نقوم بصناعة مبادرة ، بادرنا بعد سبتمبر 2013م وأتينا بالحوار الوطني ، حالياً بعد انسداد الأفق اتينا بمبادرة التنسيقية ونحن نقدم طرحا جماعيا وليس طرحا فرديا بل طرح يشمل كل القوى السياسية .> الشعبي تعتبره الحرية والتغيير جزءاً من فلول النظام؟< من لم يكن بغير خطيئة فليرمينا بحجر ، ومن لم يشترك مع الإنقاذ فليقل عنا فلولا ، اذا كان الشعبي فلولا فالحرية والتغيير ايضاً فلول لانهم اشتركوا مع الانقاذ، وعدد من عضوية المهنيين فلول لانهم شاركوا في الانقاذ ، بعد ابريل 1985م أطلقوا علينا مصطلح السدنة وبعد قيام الانتخابات كنا القوى السياسية الثالثة في البرلمان، حالياً اذا قامت انتخابات سيكون لنا شأن مع الشعب السوداني لانه يعرف مع من يقف ويعرف من يتاجر بمصالحه .

صحيفة الانتباهة