الحرية والتغيير: أبو الغيط لم يقدِّم مبادرة لرأب الصدع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان، الأنباء التي أشارت إلى وجود خلافات داخلها، وذلك في ظل تعثر مفاوضات المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري.

ونفى المتحدث باسم الحرية والتغيير، بكر فيصل، في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن تكون هناك خلافات داخل التحالف، قائلا: “كل ما في الأمر أن هناك تباينًا في وجهات النظر داخل مكونات التحالف. الحرية والتغيير تضمُّ عشرات الأحزاب السياسية وأجسام نقابية ومدنية”.

وتعليقا على تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو بشأن جاهزية المجلس لتكوين حكومة تكنوقراط، قال فيصل: “الإعلان عن حكومة من طرف واحد سيعقد الأزمة، وهو خرق للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس”. وأعرب المتحدث عن أمله بإتمام الاتفاق بشأن المجلس السيادي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أيُّ خلاف بشأن هياكل مؤسسات المرحلة الانتقالية، ومن ضمنها المجلس التشريعي.

وبشأن لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالحرية والتغيير، أوضح فيصل أن “أبو الغيط لم يقدِّم مبادرة لرأب الصدع”، مضيفا: “أتوا لسماع الطرفين وتقريب وجهات النظر، ولم يكن لهم نية لقديم مبادرة”.

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