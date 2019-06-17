أبو الغيط: هدف الجامعة التركيز على تأمين الاستقرار في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن هدف الجامعة التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه.والتقى أبو الغيط رئيس المجلس العسكري بالخرطوم أمس, وقال للصحافيين إنه تلقى شرحاً مفصلاً حول مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. وأوضح أن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان، والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه. وذكر أبو الغيط أن رئيس المجلس استمع بتقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية ودورها في الأوضاع بالبلاد. وقال إنه يشعر من خلال ما استمع إليه من رئيس المجلس بالاطمئنان والرضا والأمل أن ينتهي الوضع في السودان إلى التوصل إلى توافق ينقل السودان من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة تؤمن لأبنائه ما يرغبون فيه من تحقيق للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة، كما تؤمن لحكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان.

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