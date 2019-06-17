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البرهان يزور تشاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وأورت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن زيارة البرهان إلى تشاد “تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الاقليمي لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية”.

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وسيجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، يحيطه خلالها بتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم الدولي محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.

ويرافق رئيس المجلس الانتقالي في هذه الزيارة الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق ركن محمد علي ابراهيم بجانب عدد من القادة.

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