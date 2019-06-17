تجمع المهنيين يرحب بالوساطة و يتمسك بشروطه

التاريخ: 17-يونيو-2019
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أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، الاثنين، ترحيبه بالوساطة الإثيوبية للتسوية السياسية للأزمة في السودان، مؤكداً التزامه “بكل أهداف الثورة السودانية غير منقوصة”.
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفين إن التجمع يرحب بالوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي ودعم جهودها لإنهاء ازمة الفترة الانتقالية في البلاد.
وأوضح الأصم:”اشترطنا لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ضرورة أن يعترف المجلس بالمسؤولية عن فض الاعتصام، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً، وأن يعيد خدمة الإنترنت، وتمكين الحريات العامة وحرية الصحافة”.
واستطرد الأصم بحسب “سكاي نيوز” أن إعلان قوى الحرية والتغيير هو المخرج للأزمة السودانية، معرباً عن تخوفه من “تخطيط المجلس العسكري الانتقالي للسيطرة على الحكم في البلاد”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أبقى مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، ومستشاره الخاص، برير محمود، لمواصلة الوساطة لحل الأزمة في السودان.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير قد انهارت بعد فض لاعتصام محتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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