بالفيديو : تخوف حميدتي من ياسر عرمان وراء إبعاده من الخرطوم

بررت قناة (ثقف نفسك) على مواقع التواصل الاجتماعي إبعاد القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان إلى جوبا بما اسمته تخوف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان حميدتي من وجوده كمنافس سياسي على الرئاسة.

وذكر الموقع متحدثاً عن مسيرة عرمان السياسية قائلاً

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