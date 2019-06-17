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فرنسا توقف جنرالاً تشادياً ارتكب جرائم في السودان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 17-يونيو-2019

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فرنسا توقف جنرالاً تشادياً ارتكب جرائم في السودان

قالت مصادر إن الزعيم التشادي المتمرد، الجنرال محمد نوري، وشخصين آخرين مشتبه بهما أُوقفوا، الإثنين، في فرنسا في إطار تحقيق فُـتح في 2017 بشأن شبهات حول جرائم ضد الإنسانية وقعت في السودان وتشاد بين 2005 و2010.

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وقالت نيابة باريس بحسب مصادر متطابقة لوكالة “فرانس برس” إن الأشخاص الثلاثة أُوقفوا قيد التحقيق من قبل محققي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وحملات الإبادة وجرائم الحرب.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن بين المعتقلين الثلاثة الجنرال محمد نوري أحد أبرز المتمردين التشاديين المعارضين لنظام الرئيس، إدريس ديبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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