الحرية والتغيير تدعو لتظاهرات ليلية جديدة تنديداً بـ”مجزرة” الخرطوم

دعا تحالف “الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات في السودان أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد تنديداً بـ”المجزرة” التي تعرض لها المحتجون خلال فض اعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري.

وفرّق مسلحون يرتدون ملابس عسكرية اعتصاماً لآلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وبدأ المحتجون اعتصامهم في 6 نيسان/ابريل لمطالبة الجيش بإطاحة الرئيس الأسبق عمر البشير قبل أن يستمروا لأسابيع للضغط على المجلس العسكري الذي عزل البشير، لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

ومذاك، قتل 128 شخصاً معظمهم يوم فض الاعتصام، حسب ما أعلنت لجنة الاطباء المقربة من المحتجين. إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلاً فقط في أرجاء البلاد.

واتهم المحتجون وشهود عيان “قوات الدعم السريع” التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو بتنفيذ الحملة الأمنية الدامية ضد المتظاهرين.

Advertisements

والاثنين، دعا تحالف “الحرية والتغيير” أنصاره لتنظيم تظاهرات ليلية حسب “جدول زمني” نشره لهذا الاسبوع.

وقال بحسب وكالة فرانس برس – إن التظاهرات المقرر أن تبدأ الثلاثاء في أحياء العاصمة والأقاليم الأخرى تهدف إلى “المطالبة بالسلطة المدنية وإدانة مجازر 3 يونيو”، كما أشار لتنظيم تظاهرات ليلية يومي الأربعاء والخميس.

وجاء في البيان “ندعو جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والمدن وفي كل أصقاع الوطن الحبيب لطباعة الجدول وتوزيعه”.

وخلال حملتهم لإطاحة البشير، نجح المحتجون في حشد المشاركين عبر دعوات من هذا النوع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن منذ 3 حزيران/يونيو قطعت السلطات خدمة الانترنت في أرجاء البلاد ما جعل من الصعب على قادة الاحتجاج التواصل مع أنصارهم.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري بعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد، لكن دون تحديد موعد لها بعد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)