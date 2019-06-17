وكيل المعادن يزور ولايتي شمال وجنوب كردفان

يبتدر وكيل وزارة المعادن المكلف، عباس الشيخ، زيارات تفقدية يوم الثلاثاء إلى ولايتي شمال وجنوب كردفان، يقف خلالهما على سير الأداء، وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل ويجري عدداً من اللقاءات المهمة.

ويُنتظر أن يفتتح الوكيل خلال زيارته ولاية شمال كردفان، مكاتب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، بالأبيض ويلتقي بوالي الولاية ويزور مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية، ويعقد اجتماعاً مع مجلس التنسيق الولائي.

ويقف الوكيل والوفد المرافق له بحسب الشروق – على مجمل النشاط التعديني بولاية جنوب كردفان، ممثلاً في التعدين التقليدي الذي ينتشر فيها، بجانب الوقوف على التعدين المنظم والشركات العاملة فيه، ومعدلات الإنتاج، والمعوقات التي تعترض سير العمل والعمل على تذليلها، بجانب لقاء والي الولاية وافتتاح مكتب الهيئة بالولاية وحضور اجتماع مجلس التنسيق الولائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)