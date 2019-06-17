مباحثات بين مدير جهاز الأمن ونائب وزير الخارجية الروسي

التاريخ: 17-يونيو-2019
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أطلع مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أبوبكر دمبلاب، الذي يزور روسيا حالياً، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، على خطوات المجلس العسكري الانتقالي الهادفة لاستقرار الوضع في البلاد، وأبلغه بمعلومات حول آخر التطورات في السودان.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها يوم الإثنين،بحسب ما نقلته الشروق – إلى أن الجانب الروسي أكد أن تسوية الوضع الداخلي في السودان أمر يخص السودانيين، وأنه لا بديل لحل التناقضات الحالية إلا بالوسائل السلمية، ومن خلال حوار وطني واسع النطاق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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