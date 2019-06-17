معتقلو النظام السابق .. كيف تسير حياتهم داخل سجن كوبر؟

معلومات جديدة عن ظروف احتجاز الرئيس المعزول عمر البشير ورموز نظامه، في حين زارتهم مفوضية حقوق الإنسان بموافقة المجلس العسكري الانتقالي. وبحسب الانتباهة أون لاين نقلاً عن الجزيرة نت فإن البشير بدأ في حالة صحية جيدة ويزوره طبيب متخصص في العيون وآخر في الأذن والأنف والحنجرة، ويرتدي الزِّي الشعبي، ويتمتع بمعنويات عالية، ويقيم في غرفة بها سريران وحمام داخلي، لكنه يشتكي من كثرة البعوض. وقال ضاحكاً إن الوضع يذكّره بوضعه عندما كان ضابطاً صغيراً في منطقة ربكونا بجنوب السودان.

أما علي عثمان النائب الأول الأسبق للبشير فيقيم في غرفة مزدوجة، ويشتكي من حرمانهم من أداء صلاة الجمعة. ووصف ما يحدث في الساحة السياسية بالتخبط، وقال متحسراً “ليتهم شاورونا في تسيير أمور الدولة”. في حين تمدد عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق على سرير خشبي بسبب آلام الظهر ملتزماً الصمت.

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من جانبه، طالب الدكتور نافع علي نافع وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني الأسبق- بتسريع محاكمتهم، وقال إنه واثق من براءته. كما صرح بأنه كان طوال الوقت من دعاة الإصلاح في الحزب والدولة.

بدوره، احتج اللواء عبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول على مسببات اعتقاله، ووصف سجنه بغير القانوني كونه لا يشغل أي منصب رسمي في الدولة. وقال “ربما تهمتي الوحيدة أنني شقيق الرئيس”. وطالب بالنظر لحالته بعين العطف والاعتبار كونه يشرف على رعاية والدته التي تجاوز عمرها تسعين عاماً، ودمعت عينه. أما مساعد البشير أحمد هارون فكان يرتدي جلباباً شعبياً، وطالب بتمكين المعتقلين من ممارسة الرياضة.

وذكر أنهم حينما كانوا في السلطة وفروا للإمام الصادق المهدي هذا الامتياز، كما شرح حالة الرعب التي عمّت المعتقل حينما تم فض الاعتصام بالقوة. وقال إن صوت إطلاق النار كان مدوياً في محيط السجن. وأفاد مصدر شرطي بالسجن بأن عدد المحتجزين من رموز النظام السابق بلع 23، وأُفرج في وقت سابق عن ستة معتقلين؛ أبرزهم رجل الأعمال جمال الوالي ووزير الكهرباء الأسبق أسامة عبد الله. وأكد المصدر أن الجميع يتمتعون بمعاملة طيبة، وتطبق عليهم لائحة السجون، باعتبارهم منتظرين، حيث يسمح لهم بارتداء ما يرغبون من ملابس، كما بإمكانهم استدعاء أطباء من خارج السجن، وكذلك جلب طعام من منازلهم، كما يشمل الامتياز زيارة أفراد من أسرهم من الدرجة الأولى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)