" توتي" يكشف أسباب رحيله نادي روما

أعلن فرانشيسكو توتي النجم السابق لفريق روما الإيطالي لكرة القدم، رسميا اليوم الاثنين رحيله عن منصبه الإداري بنادي روما، الذي قضى به كامل مسيرته الاحترافية كلاعب، لكنه أشار إلى أن هذا لا يعد وداعا نهائيا للنادي.

وقال توتي في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر اللجنة الأولمبية الإيطالية بالعاصمة روما "اليوم أعلنت في رسالة بريد الكتروني إلى الرئيس التنفيذي (جيمس بالوتا) استقالتي من إدارة روما. كنت أتمنى ألا يأتي هذا اليوم أبدا."

وكان توتي 42/ عاما/ قد شارك للمرة الأولى ضمن صفوف فريق روما في عام 1993 وهو في السادسة عشر من عمره، وساعد الفريق في التتويج بلقب الدوري الإيطالي عام 2001 وأنهى مسيرته الاحترافية بقميص الفريق في أيار/مايو 2017 ، ثم بدأ بعدها العمل الإداري بالنادي.

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ومع المنتخب الإيطالي، توج فرانشيسكو توتي بلقب كأس العالم 2006 التي أقيمت بألمانيا.

وقال توتي "اتخاذ هذا القرار كان صعبا للغاية. لكن هذا لم يكن خطأ مني، حيث أنني لم أحصل على فرصة التعبير عن نفسي أو المشاركة في المشروع الرياضي."

وأضاف "عندما يأتي ملاك جدد مستعدون للاعتماد علي، سأكون جاهزا."