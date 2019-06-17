الرئيس الفرنسى يأسف لإعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم ويدعو للحوار

عبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن أسفه بشأن إعلان إيران أنها ستتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها، لكنه أوضح أن باريس ستجرى مشاورات مع إيران وشركائها لتفادى أى تصعيد آخر بالمنطقة.

وقال رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأوكرانى "أعبر عن أسفى للإعلان الإيرانى الصادر اليوم لكن مثلما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران تحترم التزاماتها ونشجعها بقوة على التحلى بالصبر وبالمسؤولية".

وقال الرئيس الفرنسى إنه توجد فرصة من الآن وحتى الثامن من يوليو تموز لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى.

وأوضح ماكرون "كل أشكال التصعيد لا تسير فى الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران ذاتها ولا المجتمع الدولى، لذلك سنبذل كل ما فى وسعنا مع شركائنا لإثناء إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار".