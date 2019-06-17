غرق أكثر من 12 مهاجرا قبالة سواحل تركيا

عثرت السلطات في تركيا على 12 جثة، اليوم الاثنين، بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" فإن غفر السواحل التركي أكد غرق 12 مهاجرا على الأقل في بحر إيجة بينما تم إنقاذ 31 آخرين.

ويواصل خفر السواحل التركي عمليات الإنقاذ والإغاثة للعالقين.

جدير بالذكر أن تركيا أصبحت منذ عام 2015 بوابة للمهاجرين المسافرين عبر البحر نحو الاتحاد الأوروبي.