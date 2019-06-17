ناد إسباني يقترب من خطف "كريستيانو رونالدو الجديد"

ووفقا لصحيفة "ماركا"، أصبح أتلتيكو مدريد الإسباني على بعد خطوات قليلة من إتمام صفقة التعاقد مع جواو فيليكس، الملقب "بكريستيانو رونالدو الجديد".
وتوقعت الصحيفة أن يكون فيليكس (19 عاما) أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي الإسباني، خاصة مع إصرار فريقه بنفيكا البرتغالي على دفع الراغبين بخدماته مبلغ 120 مليون يورو، وهي قيمة فسخ العقد.
وأصبح فيليكس الموسم الماضي من أبرز المواهب في أوروبا، بسبب مهارته العالية بالرغم من صغر سنه، والتي تنبئ بنجم عالمي كبير في المستقبل.
وفاجأ أتلتيكو مدريد الجميع بدخوله على الخط الأحد، حيث كان من المتوقع أن يوقع اللاعب لأحد أندية البريميرليغ، أو حتى يوفنتوس الإيطالي.
وتألق فيليكس في الدوري البرتغالي وسجل 15 هدفا في 26 مباراة، وساهم بتحقيق فريقه بنفيكا للقب الدوري.
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