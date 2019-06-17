الجنيه المصري يواصل صعوده أمام العملات الأجنبية والعربية

حقق الجنيه المصري، اليوم الاثنين، صعودا جديدا أمام العملات الأجنبية والعربية هذا الأسبوع.

أفادت تقارير محلية مصرية، أن أسعار العملات الأجنبية، تراجعت أمام الجنيه المصري، في البنوك، بداية تعاملات اليوم الاثنين 17 يونيو/ حزيران 2019.

وتراجع سعر اليورو نحو 18.72 جنيها للشراء، و18.86 جنيها للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 21.01 جنيها للشراء، 21.18 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الفرنك السويسري عند 16.71 جنيها للشراء، و16.83 جنيها للبيع، وسعر الـ 100 ين الياباني نحو 15.37 جنيه للشراء، و 15.50 جنيه للبيع.

أما بالنسبة للعملات العربية، فسجل سعر الريال السعودي، نحو 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 54.94 جنيهًا للشراء، و55.33 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي، ليسجل نحو 4.54 جنيه للشراء، 4.57 جنيه للبيع.