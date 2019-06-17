تنطلق النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية الجمعة المقبل 21 يونيو/ حزيران الجاري في مصر، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأصفر (زيمبابوي) المباراة الافتتاحية أمام مصر، التي تقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الأولى في المجموعة الأولى.
ذكر موقع "بطولات"، أنه من المقرر أن يكون منتخب المحاربين جاهزا لخوض كأس الأمم دون أية أزمات، مشيرا إلى أن لجنة لجمع الأموال نجحت في جمع تبرعات للمنتخب، مشيرا إلى أن اللاعبين طلبوا من الحكومة المحلية، والقطاع الخاص، مساندتهم ماديا، قبل البطولة.
وأضاف: "تم جمع ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، لتغطية تكاليف الإقامة والنفقات أثناء البطولة".
وتم جمع تبرعات تصل إلى 3.5 مليون دولار، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن الرئيس إمرسون منانغاغوا، رئيس الدولة تعهد بمنحهم أموال إضافية.
وذكر الموقع أنه تم بيع بعض الهدايا التذكارية وبعض قمصان وقع عليها رئيس زيمبابوي في مزاد، للمساهمة في توفير الأموال المطلوبة للاعبين خلال البطولة، حيث تقدر الأموال اللازمة لمشاركتهم في البطولة بنحو 260 ألف دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر التبرعات تنقذ منتخب زيمبابوي قبل المباراة الافتتاحية في أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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