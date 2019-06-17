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اجتماع مرتقب للحرية والتغيير لتكوين مجلس قيادي

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 17-يونيو-2019

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اجتماع مرتقب للحرية والتغيير لتكوين مجلس قيادي

قطع عضو الحرية والتغيير محمد سيد أحمد بوجود تعقيدات تتعلق بتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.

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وأعلن سيد أحمد في تصريحات  عن توجيه دعوات لاجتماع لإعلان المجلس القيادي مع الإبقاء على التنسيقية تحت قيادة المجلس.

وألمح بحسب الانتباهة – إلى وجود بعض الإشكالات التي لم يسمها داخل كيان قوى الحرية والتغيير مؤكداً أن الاجتماع القادم سيحسمها، مشدداً على ضرورة إشراك جميع القوى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان قوى الحرية والتغيير.

وكشف سيد أحمد عن وصول القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو إلى البلاد الأربعاء القادم برفقة عدد من قيادات الجبهة الثورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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