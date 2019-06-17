كادينا سير : نيمار يتفق مع الخليفي على الرحيل

كشفت محطة الكادينا سير الإسبانية أن البرازيلي نيمار جونيور اتفق مع رئيس نادي باريس سان جيرمان السيد ناصر الخليفي حول الرحيل عن النادي الفرنسي هذا الصيف مقابل 220 مليون يورو .

Advertisements

ووفقا لموقع يلا كورة أشارت المحطة إلى أن نيمار قابل رئيس برشلونة بارتوميو وبكى أمامه وطلب منه اعادته للنادي الكتالوني من جديد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)