كادينا سير : نيمار يتفق مع الخليفي على الرحيل

التاريخ: 17-يونيو-2019
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كشفت محطة الكادينا سير الإسبانية أن البرازيلي نيمار جونيور اتفق مع رئيس نادي باريس سان جيرمان السيد ناصر الخليفي حول الرحيل عن النادي الفرنسي هذا الصيف مقابل 220 مليون يورو .
ووفقا لموقع يلا كورة أشارت المحطة إلى أن نيمار قابل رئيس برشلونة بارتوميو وبكى أمامه وطلب منه اعادته للنادي الكتالوني من جديد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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