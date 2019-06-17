بالفيديو : أوروجواي تكتسح إكوادور برباعية ببطولة كوبا أمريكا

التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة اكتسح منتخب أوروجواي الأول منافسه الإكوادوري برباعية نظيفة في إطار مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا. وبحسب موقع هاي كورة افتتح السيليستي التهديف مبكرا عبر لوديرو في الدقيقة ٥ قبل أن يضيف كافاني الهدف الثاني في الدقيقة ٣٣. Advertisements ثم أضاف لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة ٤٤. في الشوط الثاني سجلت اوروجواي الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر ارتورو مينا في الدقيقة ٧٨ لينتهي اللقاء بنلك النتيجة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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