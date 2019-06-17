كيف يمكن لبرشلونة التعاقد مع نيمار وجريزمان دون معاناة من قانون اللعب النظيف؟

التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة قطاع عريض من عشاق برشلونة الأسباني يحلمون برؤية نيمار وجريزمان برفقة ميسي الموسم المقبل ولكن ستكون التكلفة عالية وباهظة للغاية. ولكن لنتكلم بالمنطق في حال قدوم نيمار وجريزمان سيكلفوا 340 مليون يورو على الأقل دون حساب الرواتب الثنائي . Advertisements وبحسب موقع هاي كورة إن أراد برشلونة حدوث تلك الصفقة المزدوجة عليه أن يبيع ( كوتينهو و اومتيتي وراكيتيتش ومالكوم ) من أجل ظبط الأسعار والرواتب أيضا …فهل من الممكن حدوث ذلك ؟ الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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