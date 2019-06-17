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كيف يمكن لبرشلونة التعاقد مع نيمار وجريزمان دون معاناة من قانون اللعب النظيف؟

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 17-يونيو-2019

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كيف يمكن لبرشلونة التعاقد مع نيمار وجريزمان دون معاناة من قانون اللعب النظيف؟

قطاع عريض من عشاق الأسباني يحلمون برؤية وجريزمان برفقة الموسم المقبل ولكن ستكون التكلفة عالية وباهظة للغاية.

ولكن لنتكلم بالمنطق في حال قدوم نيمار وجريزمان سيكلفوا 340 مليون يورو على الأقل دون حساب الرواتب الثنائي .

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وبحسب موقع هاي كورة إن أراد برشلونة حدوث تلك الصفقة المزدوجة عليه أن يبيع ( كوتينهو و اومتيتي وراكيتيتش ومالكوم ) من أجل ظبط الأسعار والرواتب أيضا …فهل من الممكن حدوث ذلك ؟

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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