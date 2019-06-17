قريش يسلم استقالته للمفوضية

تقدم محمد جعفر قريش، القيادي بمجلس إدارة نادي المريخ، خطوة باتجاه الخروج النهائي، عن مجلس الإدارة، وذلك بعد أن قدّم صباح الأحد استقالته الرسمية من منصبه كأمين عام لمفوضية الشباب والرياضة بولاية الخرطوم.

وكان قريش، قد تقدم الأسبوع الماضي، باستقالته عن منصب الأمين العام، لمجلس إدارة نادي المريخ، وقد كلف وكلاء عنه بتسلميها لمجلس الإدارة.

من جانبهم سلّم وكلاء محمد جعفر قريش الاستقالة لمفوضية الشباب والرياضة بولاية الخرطوم.

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وبحسب موقع كورة اشترطت مفوضية ولاية الخرطوم، إرفاق خطاب من مجلس إدارة نادي المريخ مرفقاً مع الاستقالة، يؤكد خلو صحيفة قريش من أي التزامات عليه تجاه النادي، وهو ما تكفل بكتابته عضو مجلس إدارة المريخ عمر محمد عبد الله، فقبلت المفوضية استلام الاستقالة.

يذكر أن محمد جعفر قريش حين تقدم الأسبوع الماضي، باستقالته لمجلس المريخ كان يتواجد خارج السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)