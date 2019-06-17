العسكري يطمئن على الوضع الدوائي بالبلاد

اطمأنت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري على حجم تدفق الأدوية بالمستشفيات والصيدليات ونقاط البيع المباشر بجميع ولايات السودان، فضلاً عن الاطمئنان على حجم توفير الدواء وسد أي نقص يطرأ في الأدوية على امتداد طول البلاد.

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وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري إبراهيم جابر إبراهيم، بحسب الشروق – عقب زيارته للصندوق القومي للإمدادات الطبية، إنهم وضعوا خطة إسعافية لتسيير الحياة إبان الأزمة وكانت من ضمنها الدواء باعتبارها من الضروريات الأساسية بجانب الدقيق والوقود.

وامتدح في الوقت ذاته فاعلية التنسيق ما بين صندوق الامدادات الطبية والمؤسسات المعنية، معلناً عن دعمه للصندوق ورعايته للاستمرار في دوره الكبير تجاه خدمة توفير الأدوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)