برشلونة ينفي الدخول في مفاوضات جريزمان

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو أنه لم يحسم بعد صفقة ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم الاثنين: "لقد قلنا هذا دائما، لم نتحدث مع جريزمان، لا يوجد شيء، سنرى كيف ستسير الأمور في سوق الانتقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو يصر على نفي وجود مفاوضات مع جريزمان حتى لا يقع في خطأ قاتل، حيث أن إعلانه عن ضم اللاعب الفرنسي قبل أول يوليو المقبل سيجبره على دفع 200 مليون يورو، فيما سيتقلص هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو بعد ذلك التاريخ.

كما يحق لأتلتيكو مدريد تقديم شكوى ضد برشلونة إذا قام الأخير بالإعلان عن تفاوضه مع جريزمان قبل يوليو، حيث لا يزال عقد اللاعب ساريا مع النادي.

وطالب بارتوميو جماهير النادي الكتالوني ومساهميه بالتحلي بالهدوء حيال إبرام الصفقات الجديدة، مؤكدا أن "الصيف لا يزال طويلا".