اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

برشلونة ينفي الدخول في مفاوضات جريزمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد رئيس نادي الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو أنه لم يحسم بعد صفقة ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم الاثنين: "لقد قلنا هذا دائما، لم نتحدث مع جريزمان، لا يوجد شيء، سنرى كيف ستسير الأمور في سوق الانتقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بارتوميو يصر على نفي وجود مفاوضات مع جريزمان حتى لا يقع في خطأ قاتل، حيث أن إعلانه عن ضم اللاعب الفرنسي قبل أول يوليو المقبل سيجبره على دفع 200 مليون يورو، فيما سيتقلص هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو بعد ذلك التاريخ.

كما يحق لأتلتيكو مدريد تقديم شكوى ضد برشلونة إذا قام الأخير بالإعلان عن تفاوضه مع جريزمان قبل يوليو، حيث لا يزال عقد اللاعب ساريا مع النادي.

وطالب بارتوميو جماهير النادي الكتالوني ومساهميه بالتحلي بالهدوء حيال إبرام الصفقات الجديدة، مؤكدا أن "الصيف لا يزال طويلا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة ينفي الدخول في مفاوضات جريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا