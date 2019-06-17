تشاد.. خامس محطة خارجية للبرهان منذ عزل البشير

بدأ رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين، زيارة إلى تشاد، وهي المحطة الخارجية الخامسة للرجل منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، حسب وكالة الأناضول، إن البرهان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى بشأن الزيارة وأهدافها.

وشهدت العلاقات في السودان وتشاد في السنوات الأخيرة من عهد البشير تعاونا وتنسيقا جيدا بين البلدين خصوصا في الجانب الأمني ومسائل ضبط الحدود؛ حيث سعى البلدان إلى تجاوز توتر سابق بينهما جراء اتهامات متبادلة بدعم المتمردين على حكوميتهما.

وقبل عزل البشير بـ7 أيام فقط، زار الرئيس التشادي ديبي الخرطوم؛ حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السوداني تناولت سبق تعزيز العلاقات بين البلدين.

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ويعول السودان على الجارة تشاد للعب دور إيجابي في إقليم دارفور المضطرب، بحكم الجوار الجغرافي والتداخل القبلي مع الإقليم.

وتنتشر قوات سودانية تشادية مشتركة في نحو 20 موقعا حدوديا بين البلدين، اللذين وقعا عام 2009 اتفاقية أمنية نصت على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما، ومنع أي طرف من دعم المتمردين في الطرف الآخر.

ومنذ عزل البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، أجرى البرهان سلسلة زيارات لعدد من دول المنطقة شملت مصر والإمارات والسعودية وإريتريا.