أخبار لا تفوتك| تحركات للمعارضة.. وزيارة هامة لرئيس "العسكري" (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



"الحرية والتغيير" تبدأ التحضير لـ"التصعيد الثوري" في السودان

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الداعية للاحتجاجات في السودان، ما أطلقت عليه "برنامج العمل الجماهيري والتحضير للتصعيد الثوري"، في الوقت الذي تعهد فيه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" بمحاسبة المتورطين عن قتل المتظاهرين في فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري - وفقا لسي ان ان.

ونفى حميدتي، في كلمة ألقاها أمام حشود جماهيرية، بثها التليفزيون الرسمي السوداني، تورط قوات الرد السريع في أي أعمال عنف خلال فض الاعتصام ولكنه تعهد بمحاسبة المتورطين حتى "لو ثبت أنهم من المجلس العسكري"، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها "حتى نوصلهم لحبل المشنقة".

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان لها على فيس بوك، إلى الاستمرار في الفعاليات المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي وذلك من خلال ندوات جماهيرية ومظاهرات ليلية للتأكيد على مطالب نقل السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية.

يأتي هذا فيما توقفت المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، منذ فض اعتصام القيادة العامة للجيش، ومن المنتظر أن تستمر المفاوضات برعاية إثيوبية.

قوى الحراك تشترط موافقة العسكري على لجنة دولية للعودة للتفاوض

رهنت قوى الحراك العودة الى طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ بموافقته على تكوين لجنة دولية للتحقيق في احداث فض الاعتصام التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ محمد ناجي الاصم؛ أن العودة الى التفاوض المباشر مشروط بالموافقة المبدئية من المجلس العسكري على لجنة التحقيق.

وأضاف لـــ"اخبار الخليج 365": إذا قبل المجلس بذلك الشرط سيكون اساس لبداية استئناف التفاوض.

وجدد المجلس العسكري رفضه لاجراء أي تحقيق دولي؛ معلنا تمسكه باللجنة العسكرية التي كونها بمشاركة السلطة القضائية والنائب العام.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري؛ الفريق محمد حمدان حميدتي ان فض الاعتصام فخ لقوات الدعم السريع؛ واضاف انه ينتظر نتائج التحقيق.

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وطالبت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الاعتراف بمسؤوليته في فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات؛ وتقديم اعتذار للشعب السوداني.

وقال الاصم؛ أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس تجعل منه الخصم والحكم وتشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه؛ ويؤكد على موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل.

ومن جانبه حمل عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير؛ مدني عباس مدني؛ "العسكري" المسؤولية الاخلاقية ودعاه للقبول بتحقيق دولي في الاحداث التي صاحبت فض الاعتصام بالقوة.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتوجه إلى تشاد

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم الاثنين الى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس أدريس دبي.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين .

ويرافق رئيس المجلس في هذه الزيارة الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق ركن محمد علي ابراهيم بجانب عدد من القادة .

الممثلة فائزة عمسيب تتسلم تبرع حميدتي الخاص بعلاجها في القاهرة

تسلمت الممثلة فائزة عمسيب تبرع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الخاص بعلاجها في القاهرة، وقالت الممثلة الكبيرة حسب اخر لحظة: إن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي حميدتي أوفى بوعده لها وسلمها كامل مبلغ العملية الجراحية التي ستقوم بإجرائها بمستشفى الزراعيين بالقاهرة، وهو المستشفى الذي أجرت فيه العملية السابقة.

وأضافت فائزة إنها لم تستغرب اهتمام حميدتي بحالتها الصحية وسؤالها الدائم عنها والتكفل بعلاجها، والذي يؤكد اهتمامه بالمبدعين والوقوف إلى جانبهم، مؤكدة مغادرتها البلاد في غضون أيام لمواصلة رحلة العلاج، كما شكرت فائزة شركة تاركو للطيران بتبرعها بتذاكر السفر لها ولمرافقيها.

يذكر أن الممثلة فائزة عمسيب ظلت طوال الأشهر الماضية تعاني من مفصل الركبة، وسبق أن أجريت لها عمليتان جراحيتان بجمهورية مصر العربية، ثم واصلت علاجها بمستشفى شرق النيل على نفقة الدولة، وهي ما تزال طريحة الفراش به.