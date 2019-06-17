الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار إثر اتهامات بالتهرب

قرَّرت مصلحة الضرائب البرازيلية، الحجز على 36 منشأة يمتلكها نيمار نجم منتخب البرازيل ونادى باريس سان جيرمان الفرنسى.

ويواجه نيمار، اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب قيمتها 16 مليون يورو؛ وبالتالي تم الحجز على 36 منشأة يمتلكها، ومنها: ” قصران ” يقيم فيها اللاعب بالبرازيل قام بشرائهما في 2011.

وكشفت تقارير صحفية، أن الحجز على هذه المنشآت هو إجراء احترازي من مصلحة الضرائب وأن اللاعب يمكنه الإقامة فيها بشكل طبيعي، ولكنه لا يحق له بيعها.

يذكر أن نيمار يعاني من إصابة التمزق في أربطة الكاحل، لذلك يغيب عن المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة ” كوبا أمريكا ” التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.