استنكار واسع لرسوم جديدة على قطاع الشاحنات

أكدت مصادر موثوقة بفرض وزارة البنى التحتية والعمرانية رسوماً جديدة على قطاع الشاحنات عند استخراج التصديق الممنوح للجازولين لكل شاحنة.

وكشفت مصادر لـ صحيفة "باج نيوز" على قيام وزارة البنى التحتية بفرض رسوم تقدر ب ٩٧ جنيهاً على خلفية منح تصديق الجازولين لقطاع الشاحنات وهو اتفاق مسبق بين غرفة الشاحنات بالغرفة القومية للنقل مع وزارة النفط ووزارة البنى التحتية لضبط توزيع الجازولين.

و استنكر عدد كبير من أصحاب الشاحنات الرسوم المفروضة والتي اعتبروا أنها رسوم دون مقابل خدمة لا سيما عند استخراج تصديقات الجازولين والتي تقع على عاتق غرفة الشاحنات.

واشاروا إلى أن تجربة تصديقات الجازولين لقطاع الشاحنات وجدت استحسان واشادة من قبل وزارة البنى التحتية والجهات ذات الصلة بالإمدادات النفطية لجهة أنها ساهمت في ضبط توزيع الجازولين وساهمت في تقليل تسريبه وتهريبه إلى الخارج.