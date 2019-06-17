تسريب يثير مخاوف أصحاب هواتف "آيفون"... التخلي عن ميزة أساسية

أثار تسريب جديد، تداوله عدد من المعنيين بأخبار شركة "أبل" الأمريكية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف كل أصحاب هواتف "آيفون" الذكية.
وكشفت صورة لهاتف "آيفون" يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 13"، المقرر توفيره في وقت لاحق من العام الحالي، عن تفاصيل كابل الشحن، الذي يظهر بأنه "يو إس بي-سي" بدلا من كابل الشحن التقليدي لهواتف "آيفون" (لايتننغ)، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويحمل التسريب الجديد تكهنات بأن كابلات الشحن الحالية والمتعارف عليها لهواتف "آيفون" قد تكون زائدة عن الحاجة، بالإضافة إلى أن الجيل الجديد من هواتف "آيفون" قد يتخلى للأبد عن منفذ "لايتننغ"، وهي ميزة أساسية في "آيفون" منذ عام 2012.
يشار إلى أن "أبل" اعتمدت كوابل شحن "يو إس بي/سي" في جهاز "آيباد برو".
وفي حال صدق التسريب، وتم تنفيذه على أرض الواقع، فهذا سيجعل كل شواحن "أبل" الحالية لهواتف "آيفون" غير مجدية بالنسبة للطراز المقبل.
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