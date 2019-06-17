المجلس العسكري يبحث فتح الجامعات

ووصف رئيس المبادرة د. نجم البشاري في تصريح صحفي عقب لقاء أساتذة الجامعات السودانية بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي المبادرة بأنها وطنية مستقلة، قدمها أساتذة 34 جامعة حكومية و70 جامعة وكلية أهلية تعبر عن تطلعات الشعب السودانى.
وأبان نجم البشاري أن المبادرة بنيت على أفكار محددة على رأسها الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتعزيز الحوار الشامل بين كافة مكونات الشعب للخروج بسودان جديد تتحقق فيه قيم الحرية والسلام.
ولفت البشاري إلى أن اللقاء بحث قضية فتح الجامعات وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والأساتذة.
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