حميدتي: قوتي من الشعب والشنق لمن فضوا الاعتصام

وصف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) فض الاعتصام بأنه فخ نصب المقصود به تشويه صورة قوات الدعم السريع، وأشار إلى أن الخطة كانت تطهير منطقة كولمبيا المجاورة لساحة الاعتصام، في وقت قال إنه يستمد نفوذه من الشعب ولا يستقوي بقوات الدعم السريع التي يقودها.

وتعهد حميدتي خلال مخاطبته لقاء لزعماء الإدارة الأهلية نظمته ولايات الوسط، بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس بتقديم المتورطين في قتل المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة إلى حبال المشنقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في فض الاعتصام حتى لو ثبت أنهم من المجلس العسكري، وقال حميدتي “والله لن نخذل الشعب السوداني وأسر الشهداء ولو على أنفسنا”.

وأضاف “ شغالين بأيدينا وأرجلنا الزول العمل فينا العملية دي نوصلوا حبل المشنقة، وأعلن جاهزية المجلس لتكوين حكومة مجلس الوزراء من الكفاءات والتكنوقراط عدا المجلس التشريعي، وقال مشكلتنا الآن في المجلس التشريعي غير المنتخب، داعياً لأن يكون عبر الانتخابات، وأضاف “جاهزون لتسليم مجلس الوزراء اليوم قبل الغد ولسنا ضد حزب ولا إنسان”.