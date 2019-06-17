في أول زيارة رسمية.. الرئيس الصيني يزور بيونج يانج الخميس

يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج ، بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية يوم /الخميس / المقبل ، تستغرق يومين ، تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه ، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام صينية وكورية شمالية اليوم /الإثنين/ .

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية -على موقعها الإلكتروني اليوم - أن زيارة شي لكوريا الشمالية تأتي قبل أكثر من أسبوع من اجتماعه المقرر مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، بشكل منفصل على هامش اجتماعات "مجموعة العشرين " التي تستضيفها مدينة "أوساكا " اليابانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كون الزيارة تأتي قبيل لقاء قمة "مجموعة العشرين " يومي 28 و29 يونيو الجاري، فإنها أثارت تكهنات بإمكانية عقد لقاء بين كيم وترامب الذي من المقرر أيضا أن يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية عقب قمة "مجموعة العشرين".

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية ، بأن زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية تأتي تلبية لدعوة رئيس حزب العمال الكوري الشمالي ورئيس لجنة شئون الدولة .

ومن المرجح أن تتصدر قضية توقف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، محادثات شي وكيم؛ إذ حثت الصين الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات عقب تعثر القمة الثانية بين ترامب وكيم أواخر شهر فبراير الماضي وانتهائها دون التوصل لاتفاق ، نظرا للاختلافات الكبيرة بشأن نطاق نزع السلاح النووي من الشطر الشمالي ، وإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على (بيونج يانج ) من الجانب الأمريكي.