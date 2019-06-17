رئيس الأركان الجزائري يخبر الشعب عن مكان وجود مفاتيح الأزمة الحالية

قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، إن سبيل الخروج من الأزمة الحالية، يقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد بين الاطراف، وتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المتاحة دستوريا.

وبحسب تلفزيون النهار، دعا الفريق خلال كلمته بالناحية العسكرية الثالثة، حيث يجري زيارة عمل وتفتيش في ولاية بشار، إلى التمسك بأحكام الدستور، مضيفا أن "مفاتيح الأزمة موجودة لدى من تتوفر فيهم شميلة الآثار، والتخلي عن كل الدروب والأنانية الشخصية والحزبية".

وأكد أن الجيش يحرص على التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر به الجزائر.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل/نيسان الماضي.