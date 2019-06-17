مدير المخابرات يطلع موسكو على خطوات المجلس العسكري لاستقرار الوضع في البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أبوبكر دمبلاب، أطلع نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، على خطوات المجلس العسكري الانتقالي الهادفة لاستقرار الوضع في البلاد.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال مناقشة تطور الأحداث في السودان أبلغ دمبلاب [بوغدانوف] بمعلومات حول خطوات اتخذها المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق استقرار الوضع في البلاد".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي، أكد من جانبه على أن تسوية الوضع الداخلي في السودان أمر يخص السودانيين أنفسهم، مع مفهوم عدم وجود بديل لحل التناقضات الحالية إلا بالوسائل السلمية ومن خلال حوار وطني واسع النطاق.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

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ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الجاري، ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج.

ونفي المجلس العسكري في بيان بوقت سابق من اليوم إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة بهذا المعنى، مؤكدا أن القوات كانت تسعى لتطهير بؤرة إجرامية تعرف بـ "كولومبيا" قرب ساحة الاعتصام قبل أن يهرب من فيها لساحة الاحتجاج، ما أدى لوقوع أعمال العنف.

وقال النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد، اليوم، إنه لم يناقش فض الاعتصام في اجتماعه الأخير بالمجلس العسكري، ولكنه ناقش تطهير منطقة كولومبيا.