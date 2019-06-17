التقديم للحج بالهاتف والرسائل النصية

أفلحت إدارة الحج والعمرة في تجاوز مشكلة عدم توفر الإنترنت في التقديم للحج للعام الحالي وذلك باستخدام الهاتف والرسائل النصية في التقديم، بجانب استخدام المراكز الحكومية التي تتوفر فيها خدمات الإنترنت خاصة للولايات.

وانطلقت عملية التقديم للحج بمقر الإدارة العامة للحج والعمرة، يوم الإثنين، بجميع ولايات البلاد وشهد بداية عملية التقديم الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف ابوبكر عثمان.

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وتحدث الأستاذ ابوبكر عبر الهاتف مع أول المقدمين من المواطنين وهو إبراهيم عبدالله محمد، من ولاية شمال دارفور مهنئاً له بتدشين التقديم، متمنياً له التوفيق بالقبول.

ومن جهته، أكد المدير العام للمركز القومي للمعلومات اللواء محمد عبدالرحيم،بحسب شبكة الشروق – اكتمال الترتيبات والنجاح في تقديم الخدمة رغم المشاكل التي نجمت عن توقف شبكة الإنترنت، لافتاً إلى تمكنهم من تجاوز تلك المشكلة عبر توفير الشبكة القومية في كل مؤسسات الدولة ومراكز السجل المدني وخدمة الرسائل النصية.

من جانبه، أوضح أحمد المبارك مدير تقنية المعلومات بالإدارة العامة للحج والعمر باستخدام الخطة (ب) بعد انقطاع الإنترنت، حيث تم استحداث طرق بديلة منها المراكز الإلكترونية الثابتة بأمانات الحكومات بالولايات والمحليات ومراكز الجمهور بالسجل المدني بالمركز والولايات.

وأشار إلى استحداث نظام الرسائل النصية (SMS) بإرسال رسالة إلى الرقم (7473) تحوي الرقم الوطني وفي سطر جديد وسيلة السفر (1) جواً (2) بحراً، كذلك تم توفير رقم موحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)