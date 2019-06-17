البرهان يتوجه إلى تشاد

التاريخ: 17-يونيو-2019
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توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الأثنين، إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي في إطار تواصل المجلس العسكري مع دول الجوار لتهيئة الأجواء للدخول في المرحلة الانتقالية بحسب شبكة الشروق.
وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم الفريق أول ركن محمد حمدان (حميدتي) نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة تشاد تربطها علاقات متجذرة مع السودان على الصعيدين الرسمي والشعبي، وهناك اتفاقيات تعاون في شتى المجالات أهمها التعاون العسكري والذي تم بموجبه إنشاء القوات المشتركة السودانية التشادية على الحدود بين الدولتين لحفظ الأمن وترسيخ معاني الاستقرار.
ورافق رئيس المجلس في هذه الزيارة الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق ركن محمد علي إبراهيم، بجانب عدد من القادة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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