قيادي بالشعبي: “قوش” صنع الاعتصام ولديه مصادر في كل الأحزاب

قطع القيادي بالمؤتمر الشعبي “أبو بكر عبد الرازق” بتدبير مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق “صلاح عبد الله قوش” الاعتصام أمام القيادة العامة، مشيراً إلى أن “قوش” لديه مصادر داخل جميع القوى السياسية بما فيها تحالف قوى الحرية والتغيير والمؤتمر الشعبي نفسه.

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وقال “أبو بكر” حسب صحيفة المجهر، رداً على سؤال حول دور “قوش” في الانقلاب على نظام “البشير”: “أكيد قوش لديه مصادر في كل الأحزاب، في كل الأحزاب السياسية. بما فيها المؤتمر الشعبي”، مشيراً إلى أنهم يعلمون بعض المصادر داخل حزبه، مبيناً أنهم أفراد، وقال: “نعرف كيف نتصرف معهم وحتى الراحل دكتور حسن الترابي” كان يعلم ذلك ونحن كنا حزباً واحداً وانقسمنا لحزبين وتركنا بعض إخوتنا يأتوننا بتفاصيل التفاصيل في الحكومة، وقد يكون الأمن لديه والمصادر موجودة في كل الأحزاب سواء تم تجنيدها بالترغيب أو الترهيب ولذلك تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير ليس بدعاً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)