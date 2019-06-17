شاهد بالصور.. فستان الحسناء “لوشي” يغزو الأسواق السودانية وهذه أسعاره

عرضت محلات تجارية سودانية لروادها وزبائنها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أحدث منتجاتها من الأزياء المواكبة للموضة. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد عرضت بعض المحلات فستان يحمل اسم (فستان لوشي) الذي ظهرت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني خلال شهر رمضان إبان تقديمها لبرنامج (يلا نغني) على شاشة قناة الهلال الفضائية. Advertisements وقد حددت المحلات التجارية للفتيات سعر الفستان الذي حمل اسم نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان, وقد بلغ سعره وفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين 1500 جنيه إضافة ل 70 جنيه عبارة عن رسوم توصيل الفستان لداخل ولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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