سودانية عالقة في الهند تدعو المسؤولين بخطوط الاتحاد للتدخل لإنهاء مشكلتها

ﺍﺷﺘﻜﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ (ﺱ.ﻉ) ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺭﻏﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻳﺎﻡ. ﻭﻗﺎﻟﺖ (ﺱ.ﻉ) لمصدر ﺃﻣﺲ، ﺇﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎﻟﻮﺭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺧﻄﻮﻁ الاتحاد في 11 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﺟﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ المدني تم انهاؤه في 12 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ما ﺯﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ.

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ حسب صحيفة الجريدة، ﺳﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﻭﻟﻮ ﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺃﻥ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺃﺑﻠﻐﻬﺎ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ يوم 9 إلى 16 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻟﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﺓ أخرى باستمرار توقف الرحلات إلى 22 يونيو دون قطع تذكرة وتحديد زمن للرحلة، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪ ﻭﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮﻁﻮﻡ.

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ﻭﺍﺷﺘﻜﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻷﺣﺪ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻁﺮﺡ ﺑﺪﺍﺋﻞ. ﻭﺩﻋﺖ (ﺱ.ﻉ) ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻠﻮﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ، ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺧﻄﻮﻁ الطيران عاودت رحلاتها إلى الخرطوم دون أية عوائق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)