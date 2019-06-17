نبيل أديب: لم يطرح علي المشاركة في لجنة التحقيق

التاريخ: 17-يونيو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة ﺃﻛــﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩ.ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُﻄﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣـــﺎﻡ ﺍﻟــﻘــﻴــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻛﺸﻒ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ. Advertisements ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺃﺩﻳﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ حسب صحيفة الجريدة، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳـﻌـﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﺭﺣّﺐ ﺑــﻮﺟــﻮﺩ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ مستقلة للتحقيق في الأحداث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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