وأنزل، شانشال لاهيري، البالغ من العمر 40 عاما، والمعروف باسم "الساحر ماندرايك"، أمس الأحد، في النهر بواسطة رافعة بحضور أفراد من عائلته ووسائل الإعلام والشرطة، إلا أنه لم يتمكن من الصعود إلى سطح الماء ثانية.
وفي وقت سابق، قال الساحر إنه قام بعرض مشابه قبل 21 عاما في نفس المكان، موضحا أنه كان داخل صندوق زجاجي مقاوم للرصاص مغلوق بسلاسل وأقفال وأنزل إلى النهر من جسر هوارا.
وأكد على أنه خرج بعد 29 ثانية، مضيفا "في حال تمكنت من التحرر هذه المرة سيكون ضربا من السحر، وفي حال فشلت ستكون مأساة".
كانت هذه تفاصيل خبر ساحر هندي يفشل في تحرير قيوده بعد إلقائه في النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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