"هواوي" تعترف بخسارة 30 مليار دولار بسبب الحظر الأمريكي

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، رن تشنغ في: "لم نكن نعتقد أن تصميم الولايات المتحدة على مهاجمة هواوي سيكون قويا جدا وحازما"، مشيرا إلى أن مبيعات الهواتف الذكية خارج الصين "انخفضت بنسبة 40%".
وأضاف، أن "هواوي" ستخفض أنشطتها وتتوقع إيرادات تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنويا للعامين المقبلين، مقارنة بـ105 مليارات دولار في 2018، و125 مليار دولار كانت الشركة تستهدفه عام 2019.
وقبل ذلك ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الشركة الصينية تستعد لهبوط في مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية بنسبة تتراوح ما بين 40% و60%، ونقلت الوكالة عن مصادر مطلقة أن "هواوي" تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف "أونر20"، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.
ووضعت الحكومة الأمريكية "هواوي"، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو الماضي، والتي تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
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