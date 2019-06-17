تصعيدات من قوى الحرية والتغيير.. ماذا سيكون مصيرها؟

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير الداعية للاحتجاجات في السودان، ما أطلقت عليه "برنامج العمل الجماهيري والتحضير للتصعيد الثوري"، في الوقت الذي تعهد فيه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" بمحاسبة المتورطين عن قتل المتظاهرين في فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيوالجاري.

و دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى مظاهرات بالخرطوم وعدد من الولايات الثلاثاء، حسبما أفاد مراسلنا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر بين المجلس العسكري، الحاكم في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، التي تقود المعارضة، بشأن المرحلة الانتقالية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وكان الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس الانتقالي السوداني، أكد الأحد، أن المجلس جاهز لتسليم السلطة لحكومة يتوافق عليها الشعب.

وفي كلمة له، قال دقلو، إن الهدف هو ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية وأفريقية، مشيرا إلى أن المشكلة حاليا تتعلق بالمجلس التشريعي غير المنتخب.

وأضاف دقلو، أن قوات الدعم السريع استُدرجت في فض اعتصام الخرطوم، متعهدا بمحاسبة كل من ارتكب خطأ.

وفي وقت سابق، رهنت قوى الحراك العودة الى طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ بموافقته على تكوين لجنة دولية للتحقيق في احداث فض الاعتصام التي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ محمد ناجي الاصم؛ أن العودة الى التفاوض المباشر مشروط بالموافقة المبدئية من المجلس العسكري على لجنة تحقيق بإشراف دولي.

وأضاف إذا قبل المجلس بذلك الشرط سيكون اساس لبداية استئناف التفاوض، وجدد المجلس العسكري رفضه لاجراء أي تحقيق دولي؛ معلنا تمسكه باللجنة العسكرية التي كونها بمشاركة السلطة القضائية والنائب العام.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري؛ الفريق محمد حمدان حميدتي ان فض الاعتصام فخ لقوات الدعم السريع؛ واضاف انه ينتظر نتائج التحقيق.

وطالبت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الاعتراف بمسؤوليته في فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات؛ وتقديم اعتذار للشعب السوداني.

وقال الاصم؛ أن لجنة التحقيق التي شكلها المجلس تجعل منه الخصم والحكم وتشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه؛ ويؤكد على موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل.

ومن جانبه حمل عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير؛ مدني عباس مدني؛ "العسكري" المسؤولية الاخلاقية ودعاه للقبول بتحقيق دولي في الاحداث التي صاحبت فض الاعتصام بالقوة.

وخلال لقاء مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية تيبور ناجي؛ بقوى الحرية والتغيير الاسبوع المنصرم بالخرطوم؛ اتفقا على لجنة تحقيق(مسنودة) دوليا؛ تقوم باجراء تحقيق مستقل وشفاف حول احداث فض الاعتصام.

