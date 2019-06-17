"الباب مفتوح".. سان جرمان يوجه الإنذار الأخير إلى نيمار

وفي تصريحات لفرانس فوتبول، أكدت إدارة باريس سان جرمان أنها لا ترغب "بتصرفات المشاهير من اللاعبين" بعد الآن.
وبالرغم من أن النجم البرازيلي لم يذكر بالاسم، إلا أن الصحف الفرنسية أكدت أن نيمار هو المقصود بالتصريحات، بسبب ممارساته المثيرة للجدل خلال فترته في باريس.
وفشل نيمار خلال فترة لعبه مع سان جرمان بقيادة الفريق للنجاح الأوروبي، كما عانى خلال المواسم الماضية من الإصابات الخطيرة، التي تكررت قرب نهاية كل موسم.
وكانت الشرطة البرازيلية قد حققت مع نيمار مؤخرا بشأن قضية اغتصاب، اتهم فيه بواسطة عارضة أزياء برازيلية، في واقعة جرت في مارس الماضي بذروة الموسم الكروي.
واشتهر نيمار بحفلاته الصاخبة في باريس، كما تطرقت أنباء فرنسية إلى "معاملة خاصة" يحصل عليها من إدارة النادي، تتيح له السفر والاحتفال كيف ما يشاء.
وجاء في تصريحات الإدارة: "الأمور يجب أن تتغير تماما، على اللاعبين العمل باجتهاد أكبر. هم ليسوا هنا للتمتع بأنفسهم، وإن لم يوافقوا على ذلك فالباب مفتوح لكل من أردا الخروج".
وجاءت تصريحات الإدارة بعد أيام من تعيين البرازيلي ليوناردو مديرا رياضيا للفريق، في خطوة يأمل بها النادي لبداية حقبة كروية ناجحة.
وخرج باريس سان جرمان بطريقة "مذلة" من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على يد مانشستر يونايتد "المتذبذب"، وحدث ذلك في غياب نيمار المصاب.
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